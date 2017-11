Dirigentes de FCM quieren distribuir espacios de poder: Moreno Valle

Rafael Moreno Valle, aspirante a la presidencia de la República en el 2018 criticó la actitud de los dirigentes del Frente Ciudadano por México (FCM), (Ricardo Anaya, del PAN; Alejandra Barrales, del PRD y Dante Delgado de MC).



“Pareciera que tres dirigentes de partido están acaparando todo y queriendo distribuir los espacios de poder y eso me parece muy grave”, dijo.



En Mérida, Yucatán, donde se reunió con más de 800 militantes del PAN, Moreno Valle llamó a los que quieran ser candidatos del Frente a la Presidencia de la República a “no tenerle miedo a la competencia y que estén listos para participar en debates con el fin de contrastar ideas y propuestas”.



El ex gobernador de Puebla, recordó la petición que, junto con Margarita Zavala (también aspirante presidencial) y Silvano Aureoles (gobernador de Michoacán), hicieron a los dirigentes para solicitar un método democrático y abierto a los ciudadanos, por lo que recalcó: “No estábamos pidiendo que nos hicieran candidatos, sino competir; esto sería una gran oportunidad para diferenciarnos del PRI y Morena, eliminando decisiones cupulares”.



Señaló que la única forma de tener una competencia real, con equidad y piso parejo, es en un proceso democrático donde no sabes quién va a ganar o quién va a perder.