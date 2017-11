Diputados van contra la SCJN por destitución de delegado de VC

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la posibilidad de que jefes delegacionales y 11 diputados locales que fungieron como delegados sean removidos,

legisladores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anunciaron la conformación de un frente para defenderse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Y es que este martes, el jefe delegacional de Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera fue destituido por la SCJN al no cumplir con un laudo laboral que su vez no fue acatado por la administración anterior, situación que prevalece en todas las delegaciones.



Por ello, el diputado Adrián Rubalcava anunció que el frente, conformado por todos los partidos políticos en la ALDF, acudirán a manifestar su inconformidad a los ministros por esa resolución.



Dijo que están en una situación similar a Moreno Rivera, además de él: Leonel Luna (PRD) ex jefe delegacional en Álvaro Obregón; Mauricio Toledo (PRD), ex delegado en Coyoacán; Víctor Hugo Romo (PRD), ex delegado en Miguel Hidalgo; Elizabeth Mateos (PRD), Raúl Flores (PRD), ex delegado en Coyoacán; ex delegada en Iztacalco; Nora Arias (PRD), ex delegada en Gustavo A. Madero; José Manuel Ballesteros (PRD), ex delegado en Venustiano Carranza; Clara Brugada (Morena) ex jefa delegcional en Iztapalapa y Jorge Romero (PAN) ex delegado de Benito Juárez; y José Espina von Roehrich (PAN), ex jefe delegacional en Benito Juárez.



Además, agregó que los delegados actuales vienen arrastrando laudos, por lo que existe preocupación de “los que fuimos jefes delegacionales, que estamos en supuestos similares y los actuales jefes delegacionales que traen incumplimientos de sentencia que traen este tipo de laudos. Espero que estos casos no se repliquen y no haya una persecución en contra de los legisladores que fueron jefes delegacionales”.



Expuso que en Cuajimalpa, donde fue delegado, hay “juicios vigentes, procedimientos con medidas de apremio, donde podría ser llamado ante la justicia "una, por no tener recursos en la delegación y los recursos están en la Secretaría de Finanzas y otras por no tener facultades para dar credenciales u otros documentos".



En este sentido, comentó que hay una falta de conocimiento de la ley, pues si el jefe delegacional, en este caso el de Venustiano Carranza, "hubiera expedido una credencial que es únicamente facultad del INVE, hubiera excedido sus facultados cometiendo un ilícito distinto?".