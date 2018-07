Diputados se van con una bolsa de casi un millón de pesos

El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, aclaró que los 500 legisladores se llevarán casi un millón de pesos –más de 900 mil, detalló– en este fin de Legislatura, en agosto próximo.

Sin embargo, aclaró que en esta ocasión no habrá bonos ni ningún recurso fuera de la ley.

“No va a haber recursos adicionales para los diputados. Los diputados tienen derecho a lo que corresponde conforme a la ley, que es su dieta, que es su gratificación de fin de año, y que es lo que han venido ahorrando. No habrá más recursos. No tratemos de buscar algo que, en verdad, no existe”, precisó.

Planteó que lo que se entregará “está debidamente normado y regulado. Entonces, creo que mientras esté normado y regulado, no tenemos por qué satanizar las cosas ni llevarlas a extremos que no lo son.

“Finalmente, los diputados han venido aportando conforme a lo que cada uno ha venido decidiendo, un porcentaje, y podrá retirar ese recurso que ha puesto al final, al concluir esta Legislatura”.

El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Edgar Romo, también remarcó que “vale la pena aclarar que se trata de un fondo de ahorro que es aportado dentro del mismo salario de los diputados”.

Es decir, “los diputados –muchos de ellos– no recibieron su salario de manera integral, sino que parte de ese salario lo destinaron a generar un fondo de ahorro”.

Romo también opinó sobre la propuesta del presidente electo de reducir salarios a los nuevos legisladores, y sólo dijo: “Habrá que esperar, es algo que a esta Legislatura ya no nos toca analizar. Le compete a la próxima Legislatura.

“El ejercicio democrático que debe haber es analizar con mucha responsabilidad cualquier incremento o cualquier decremento en el salario público”, declaró.