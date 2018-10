Diputados perredistas toman tribuna por 'ley mordaza' morenista

Líderes parlamentarios del PRI y PRD en la Cámara de Diputados denunciaron que, al igual que lo hiciera en el Senado, el grupo mayoritario de Morena impuso también su “ley mordaza” en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Con tapabocas y pancartas desde la tribuna, diputados perredistas protestaron por lo que llamaron “ley mordaza”, al referirse a un acuerdo propuesto y aprobado en la Junta de Coordinación Política, que preside Morena.

El acuerdo establece que de los 16 turnos programados en cada sesión para el uso de la tribuna y presentar iniciativas, a Morena le corresponden seis, tres al PAN, dos al PRI y sólo un espacio a cada uno del resto de los cinco partidos.

El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, opinó que el acuerdo, que establece nuevos criterios para la presentación de iniciativas, “es inequitativo en términos de diversidad y pluralidad”.

Sostuvo que, “a pesar de que hubo disposición de Morena para ajustar el número de sus intervenciones en tribuna, el PRI no estuvo totalmente de acuerdo, por lo que votó en abstención”.

“El PRI se abstuvo de votar porque nos parece que no es justo, no hay precedente. Si vamos al criterio de proporcionalidad, a lo mejor Morena merecería tener más de seis participaciones, pero también hay un criterio de diversidad y de pluralidad que se tiene que visualizar”, indicó.

Juárez Cisneros dijo que aunque el PRI no se vería afectado en su libertad de exponer en tribuna sus propuestas, insistió en que “el criterio no es aceptable y por eso quisimos dejar claro que no estábamos absolutamente de acuerdo”.

Del PRD, que votó en contra del acuerdo, el coordinador, Ricardo Gallardo, sostuvo: “no estamos de acuerdo en que algo que siempre ha pregonado el grupo de Morena, la igualdad, hoy no se haya tomado en cuenta esto”.

Gallardo Cardona apuntó que este convenio es “incongruente con los tiempos modernos y no abona a la democracia ni a la pluralidad” y advirtió que “se trata de una estrategia de Morena y del gobierno electo para tener el control total del país”, por lo que pugnarán para que se revierta este acuerdo.

“Vemos una fracción parlamentaria que está avasallando todo. Eso no lo hizo ni la mafia del poder en sus mejores tiempos, ni cuando tuvieron mayoría absoluta. Eso es una estrategia, hoy es la Cámara de Diputados, mañana el Senado, después los Congresos locales y luego el Ejecutivo con un autoritarismo total”, subrayó.