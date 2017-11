Descontarán el día a diputados de Morena por boicotear sesión en ALDF 

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su fallido intento de tomar la tribuna del recinto legislativo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), los diputados de Morena gritando “legalidad” con megáfono en mano intentaron boicotear la sesión de este martes.



Sin embargo, y tras casi dos horas, los legisladores abandonaron la sesión y su coordinador, César Cravioto, la calificó de ilegal.



Dijo que solicitó a la Comisión de Gobierno, que encabeza Leonel Luna, que sea removido el actual presidente de la Mesa Directiva, Fernando Zárate, y no pelearán para que continúe la destituida Flor Ivonne Morales; “que se escoja otro, que no sean Zárate ni Morales. Soltamos la Mesa Directiva, pero tampoco vamos a aceptar a Zárate”, señaló.



Al iniciar la sesión, los legisladores de Morena utilizaron megáfonos para gritar “legalidad” e impedir la continuidad de la labor legislativa que este día tiene 108 puntos a discutir y aprobar.



El presidente de la Mesa Directiva, Fernando Zárate, apercibió en varias ocasiones a los diputados locales del partido de Andrés Manuel López Obrador, para que guardaran el orden y permitieran continuar con los puntos del orden del día.



Pero como no lo hicieron, sino al contrario, le subieron el volumen a sus gritos, se les advirtió que les serían aplicadas las sanciones estipuladas de los artículos 108 al 122 de la Ley Orgánica de este cuerpo colegiado.



Sin embargo, no hicieron caso, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, instruyó para que corrieran las sanciones que consistieron en no pagarles el salario de este día y destituir a Cravioto de la Comisión de Gobierno y aplicar la sanción correspondiente por todos los días que ha faltado.



Luna advirtió que podrían haber sanciones penales contra los legisladores que iniciaron la asonada.



Expuso que el Artículo 216 del Código Penal establece castigo a la coalición de servidores público con condenas de prisión de dos a siete años y de multas que van de los 100 a 300 días.



Tras abandonar la sesión, Cravioto dijo que todo lo que se apruebe este martes, será impugnado por Morena, argumentando que se trata de una "mesa directiva ilegal".



PRD 'madruga' y toma tribuna



Más temprano, los diputados del PRD 'madrugaron' a los de Morena para apropiarse de la tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.



Y es que cuando llegaron el coordinador de Morena, César Cravioto y sus legisladores, ya no les permitieron la entrada y aproximadamente a las 8:20 horas, cuando lograron el acceso, se encontraron con la sorpresa de que los diputados del PRD ya estaban sentados en la tribuna.



Tras su frustrado intento, Cravioto pidió negociar al PRD, al que calificó de un partido que sin ni siquiera tener mayoría hacen lo que quieren en este órgano legislativo: “los llamamos a negociar para llegar a un acuerdo en bien de la comunidad”.



En su propuesta de negociación, llamó a revocar la presidencia de la Mesa Directiva que recae en el legislador del PVEM, Fernando Zárate y buscar otra alternativa para reponer a Flor Ivonne Morales en ese cargo que perdió la semana pasada al intentar sorprender a los legisladores con una moción suspensiva inexistente, pero que luego acusó a Servicios Parlamentarios de perderla.