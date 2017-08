Diputados del PAN piden a senadores, comportarse en tema del fiscal general

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados exigió a los senadores de su partido, comportarse a la altura de las circunstancias del México de hoy y votar por un auténtico fiscal.



“Que nadie se preste al juego del PRI y que nadie caiga en esa simulación de buscar al perfil idóneo cuando sabemos que el actual simplemente no lo es”, dijo el coordinador Marko Cortés.



En el marco de su reunión plenaria, a la que asistió el presidente nacional Ricardo Anaya, Cortés Mendoza anunció que se trabaja en la construcción de un frente legislativo con el PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza para hacer cuerpo contra el PRI, que es mayoría en San Lázaro, para así poder sacar las leyes pendientes.



“Sobre todo cuando vienen tiempos de mucha turbulencia política, dijo.

Los diputados panistas cerraron filas en apoyo a su dirigente nacional y exigieron al gobierno federal que si no siga difamando y persiguiendo a sus opositores, porque “entonces sí va a conocer la verdadera oposición que somos en Acción Nacional. Nos vamos a hacer sentir en este año legislativo”, advirtió Cortés Mendoza.



“Nosotros en el grupo parlamentario de Acción Nacional le decimos al gobierno federal ¡Ya basta de persecuciones, ya basta de difamaciones, ya basta de espionaje!", dijo.



Señaló que hacer lo correcto es exigir ahora un fiscal general por nueve años, independiente, autónomo, que ofrezca garantías y que no sea un amigo del presidente.



Cortes Mendoza abundó: “le exigimos al gobierno que escuche, le exigimos al gobierno que no simule y que no intente darnos atole con el dedo, ¿para qué creamos un Sistema Nacional Anticorrupción si estaríamos poniendo buenas leyes en las pésimas manos de quien no lo haría cumplir?.



Comentó que “por ello es que están dolidos, por eso es que nos atacan, nos atacan porque saben que van a perder la próxima elección y quieren protegerse por los próximos nueve años”.