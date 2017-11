Diputados de Morena pueden tomar decisiones sin consultar a AMLO: Cravioto

CIUDAD DE MÉXICO.- El Coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aseguró que ya están “grandecitos" para tomar decisiones en respuesta al llamado que hizo Miguel Ángel Mancera para que Andrés Manuel López Obrador ponga en orden a los diputados locales de su partido.



En conferencia de prensa Cravioto expuso: “primero, decirle a Miguel Ángel Mancera que ya estamos grandecitos, que fuimos electos por la ciudadanía y que vamos tomando decisiones conforme vamos viendo la situación que prevalece en la Asamblea y la Ciudad”.



Reiteró que “no le pedimos opinión a Andrés Manuel López Obrador sobre cómo actuamos en esta Asamblea Legislativa, nosotros actuamos conforme a nuestros principios”.



Tras mencionar que López Obrador “no es un cacique”, Cravioto aseguró que los diputados locales de Morena actúan conforme a sus principios, en respuesta a la petición del mandatario capitalino a López Obrador para que interviniera para que no se repita un plantón en ese órgano legislativo similar al que en su momento se articuló en Paseo de la Reforma.



En todo caso, el líder de los diputados locales, recordó que Héctor Serrano, ex secretario de movilidad, es el verdadero asesor del PRD en la ALDF. “Si quiere normalidad (Mancera) que hable con Serrano. Que los oriente bien, porque se han equivocado una y otra vez”.



Abundó que “Después de 5 años Mancera no se ha dado cuenta que el que operaba las acciones en esta ALDF es Héctor Serrano. Que no mande a sus diputados a cometer ilegalidades”, apuntó.



También acusó al Consejero Jurídico, Manuel Granados de aconsejar a los diputados perredistas para cambiar la mesa directiva durante un receso, por lo que demandó al mandatario capitalino que en vez de enviar mensajes a Andrés Manuel, que mejor busque a los diputados de Morena.



En conferencia de prensa, dejó en claro que su partido sólo aprobará la Ley de Reconstrucción si así se lo ordenan los ciudadanos.



Convocó a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRD y el PAN Leonel Luna y Jorge Romero, respectivamente, a pegarse a la legalidad y no conducirse sólo como coordinadores de sus respectivas bancadas, sino asumir con seriedad los cargos de presidente y secretario de la Comisión de Gobierno y cumplir con la función de dirigir y optimizar las funciones legislativas que les encomienda el artículo 41 de la Ley Orgánica.