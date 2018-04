Diputada local de Morena en Veracruz sufre intento de secuestro

Xalapa, Ver.- Tanya Carola Viveros Cházaro, diputada local con licencia de Morena, denunció que un intento de secuestro la noche del jueves en la ciudad de Xalapa.

Viveros Cházaro narró que, después de salir de sus oficinas, hizo una parada en una tienda. Al salir en su vehículo, alrededor de las 21:30 horas, otro carro de color blanco se le cerró.

"Pensé que era un pleito de carros de tránsito, pero me quise hacer para atrás para librarlo y me di cuenta de que había un carro igual en la parte de atrás", dijo Viveros Cházaro.

Al intentar avanzar, dos sujetos descendieron de uno de los vehículos. La legisladora local con licencia notó que una de las personas portaba una metralleta corta. Para evadirlos, afirmó que entró en sentido contrario de la calle y huyó del lugar.

"Nada más arranqué y salí como pude. Incluso me metí en sentido contrario de la calle para poder librar los carros", comentó.

La mañana de este viernes, Viveros acudió a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra la Familia, Mujeres Niñas y Niños y Trata de Personas.

Aunque dijo que no recuerda las caras de las personas, indicó que, debido a las cámaras de seguridad de la zona, es posible que la Fiscalía pueda investigar el hecho.

La legisladora negó que haya tenido amenazas con anterioridad o que debido a este hecho vaya a contratar seguridad para su protección. Al ser cuestionada acerca del porqué piensa que pudo haber sido privada de su libertad, la diputada señaló que no puede saber qué fue lo que ocurrió; sin embargo, la Fiscalía debe determinar lo sucedido.

"No me quedé a preguntarles qué era lo que querían. Pero, si me iban a hacer daño, lo pudieron haber hecho. Por eso pienso en la privación de la libertad en tanto que eran dos vehículos que se me cerraron y se bajaron personas con armas", apuntó la diputada con licencia.