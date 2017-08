Dinero para el muro enfrenta a Trump con su Congreso

WASHINGTON DC.-La exclamación ¡México pagará por el muro! no se escuchó durante el mitin del presidente estadounidense Donald Trump en Arizona, el martes pasado, por lo cual este jueves su secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, fue cuestionada sobre si el mandatario renunció a esa promesa de campaña. Y no hubo respuesta.



Que México pagara por el muro era la promesa de campaña que Trump hizo a sus votantes; sin embargo, en Arizona, no lo insinuó.



Ayer, en rueda de prensa, Huckabee evadió en cuatro ocasiones responder si el mandatario ha renunciado a su promesa de campaña al advertir sobre el cierre de gobierno.



En una primera pregunta sobre por qué el presidente Trump amenazaba con cerrar el gobierno si no obtenía recursos del Congreso para dicho proyecto, la funcionaria señaló: “El Presidente está comprometido a cumplir. Conocemos el trabajo fronterizo. Y estamos comprometidos a asegurar que el pueblo estadounidense esté protegido. Continuaremos empujando y asegurando que se construya”.



Un segundo periodista reforzó el cuestionamiento: ¿significa que el mandatario está abandonando cualquier esfuerzo para negociar con México?



La respuesta no fue clara: “Ciertamente, no creo que se haya abandonado ningún esfuerzo”.



En el discurso del martes en Phoenix, en lugar de señalar a México como encargado de pagar por la muralla, Trump amenazó al Congreso con un cierre del gobierno si éste no resolvía el presupuesto para construirlo; es decir que los contribuyentes estadounidenses paguen por el proyecto. “Los demócratas obstruccionistas quieren que no lo hagamos, pero créanme, si tenemos que cerrar nuestro gobierno, vamos a construir ese muro. Permítanme serles muy claro a los demócratas en el Congreso que se oponen a un muro fronterizo y obstaculizan camino de la seguridad fronteriza: están poniendo en peligro toda la seguridad de Estados Unidos”, dijo.



Al respecto, otro comunicador reiteró que si se amenazaba con cerrar el gobierno se estaba dando una señal de que México no sería quien pagaría por el muro, sino los contribuyentes estadounidenses. Y Susan Huckabee esbozó “Él no ha dicho tampoco que lo harían”.



En un tercer cuestionamiento, la secretaria de prensa se limitó a decir “he respondido a la pregunta varias veces”, negándose a contestar más al respecto. Y reforzó que la prioridad del presidente es la protección de los ciudadanos estadounidenses. “Es algo en lo que está comprometido, como he dicho varias veces hoy”, agregó.