Dictan 9 años de prisión a conductor del BMW que chocó en Reforma

Carlos Salomón Villuendas, conductor de un vehículo BMW que el 31 de marzo de 2017 chocó en Paseo de la Reforma y causó la muerte de cuatro personas, fue sentenciado a 9 años 6 meses de prisión.



Un Tribunal de sentencia de la Ciudad de México resolvió este jueves que el conductor de la unidad también deberá pagar un millón 414 mil 380 pesos por concepto de reparación del daño.



El martes el mismo Tribunal determinó que Villuendas es penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por tránsito de vehículo, en el supuesto de que cuando por culpa cause la muerte de más de dos personas por conducir en estado de ebriedad.



La audiencia de sentencia a Villuendas se llevó a cabo este jueves en la Sala de Oralidad número 1 en los juzgados adyacentes al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México



En la sesión el Ministerio Público de la procuraduría capitalina pidió a los magistrados la pena máxima de 20 años de prisión y el pago de la reparación del daño por un millón 380 mil 804 pesos.



La defensa del sentenciado pidió la pena de 6 años, mínima prevista en la Ley, ya que alegó que hay algunas atenuantes como el hecho de que su cliente no cuenta con antecedentes penales.



No obstante, los magistrados resolvieron que lo justo es la sanción de 9 y 6 meses de prisión, debido a que se determinó que al momento del percance Villuendas estaba bajo los influjos del alcohol y conducía con exceso de velocidad.



Esta vez, a diferencia de la audiencia anterior, Villuendas no hizo uso de la palabra cuando los magistrados le hicieron saber que esa era uno de sus derechos constitucionales.



En la sesión, que se prolongó por poco más de cinco horas, estuvieron familiares de Luis Fernando García, Carlos Roberto Martínez, Karla Saldaña y Claudia Ivonne Reyes, quienes fallecieron durante el accidente.