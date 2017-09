Diálogo con Osorio Chong o cerramos la Cámara: PAN, PRD y MC

Los líderes de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) demandaron un diálogo “abierto y público” con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la sede del Palacio Legislativo, como condición para resolver el diferendo que impide la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



También exigieron la intervención del titular de la Segob para pedir al PRI en el Senado de la República que dictamine la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto mandó desde noviembre del año pasado, retirar el artículo transitorio que garantiza el pase automático del actual procurador general de la República, Raúl Cervantes, como nuevo fiscal de la nación.



“De lo contrario, si no se logran este diálogo y que se atienda la exigencia de que se retire el pase automático, bajaremos la cortina y cerraremos los trabajos de la Cámara de Diputados”, advirtió el coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.



“Vamos hasta las últimas consecuencias y si no hay Mesa Directiva los diputados ni la Comisión de Presupuesto podrá recibir oficialmente el Presupuesto de la Federación para el 2018”, adelantó.



El coordinador del PAN, Marko Cortés, dijo que “confiamos en la sensatez del Ejecutivo, a través del secretario de Gobernación, para no caer en la decisión de cerrar la Cámara de Diputados”.



En respuesta, el coordinador del PRI, César Camacho, calificó de un acto de “irresponsabilidad” la decisión de los partidos de oposición, y alertó también que “si mañana no se alcanza un acuerdo y no hay nueva Mesa Directiva, no puede haber ninguna actividad en el pleno de la Cámara”.



Explicó también que, aunque el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, puede entregar el Paquete Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018 al secretario general de la Cámara de Diputados, como se hizo con el V Informe de Gobierno, “el documento no puede ser turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, porque ese trámite le toca a la Mesa Directiva y no habrá Mesa Directiva”.



De antemano, Camacho anticipó que “el secretario no vendrá a la Cámara de Diputados porque no le toca. Los partidos actúan como menores de edad. Es una insensatez, es infantil. Aquí no se va a resolver, eso no va a ocurrir. Y si quieren cerrar la Cámara de Diputados que asuman ellos la responsabilidad”.



El pasado viernes, al iniciar el primer periodo ordinario de sesiones del último año de la LXIII Legislatura, los diputados no llegaron a un acuerdo para designar a la nueva Mesa Directiva, que encabezaría el priista Jorge Carlos Ramírez Marín; el diferendo, según dijeron, se dio en protesta para evitar el nombramiento del procurador Raúl Cervantes como fiscal General de la República.



La ceremonia de inauguración fue encabezada por la anterior presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Guadalupe Murguía.



En respuesta al desacuerdo, Osorio Chong se negó a acudir a San Lázaro a entregar el Quinto Informe de Gobierno, por lo que envió al subsecretario de Enlace Legislativo, Felipe Solís.