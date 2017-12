Detienen en Puebla a excolaborador de Javier Duarte

Juan Antonio Nemi Dib, cercano al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue detenido en Puebla este sábado por la noche, dijo la fiscalía del estado



Nemi Dib tuvo varios cargos durante el gobierno de Duarte, entre otros titular de la Secretaría de Salud, uno de los departamentos que según la Procuraduría General de la República fue utilizado para el desvío de fondos.



No obstante, según el comunicado de la fiscalía de Puebla, el ex funcionario fue detenido por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento a un deber legal” y porque las autoridades veracruzanas le acusan de haber realizado “acciones y omisiones en agravio de la ciudadanía”.





En coordinación con @FGE_Veracruz se cumplió orden de aprehensión contra Juan Antonio "N", ex secretario de salud de Veracruz, acusado de abuso de autoridad e incumplimiento a un deber legal, fue detenido en territorio poblano https://t.co/SKCPhhH0z5 pic.twitter.com/bq3dH3IdSX — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) 24 de diciembre de 2017



Javier Duarte, quien gobernó Veracruz de mano del oficialista Partido Revolucionario Institucional de 2010 a 2016, es uno de los ex mandatarios de esta agrupación actualmente detenidos.



Duarte está a la espera de juicio acusado de encabezar una trama que desvió mil 670 millones de pesos entre 2011 y 2016 mediante operaciones bancarias a través de al menos 38 empresas ficticias -algunas de ellas en Estados Unidos- que operaban en Veracruz, el estado de Campeche y la Ciudad de México. Según la acusación, el dinero salía sobre todo de las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Agrario de Veracruz.