Detienen a uno de los responsables de gresca en mitin de Sheinbaum 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que fue capturado uno de tres personas a las que se tienen identificados por participar durante una gresca que se suscito entre militantes de Morena y el PRD durante un mitin de la aspirante a jefa delegacional de Morena, Claudia Sheinbaum, en la delegación Coyoacán.



El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que no quedarán impunes las agresiones ese día; “ahí está la primera persona, el primero de los probables responsables ya presentado al juez de control y la misma habrá de seguir respecto de las personas subsecuentemente, van siendo identificadas conforme se va avanzando en esta indagatoria”.



El procurador Edmundo Garrido Osorio dijo el imputado ya no trabajaba en la delegación al momento de los hechos y que fue presentado ante un juez de control quien determinó, como medida cautelar, que debía firmar cada quince días, en tanto continúan las indagatorias.



Mencionó que ya se tienen localizados y plenamente identificados a otros dos que participaron en las agresiones y a los que se les giró citatorio para acudir a declarar aunque no han atendido a los llamados pero ya se les convocó nuevamente el próximo 25 de enero a las 11 de la mañana y de no asistir se les girará una orden de presentación.



Además comentó que se busca otros cinco personas a los que mediante videos, se les ve aventar sillas a los asistentes al mitin, además de agredir a un reportero del periódico La Jornada.



En ese marco, detalló que se tienen abiertas varias carpetas de investigación por los delitos de lesiones calificadas y ataques a las vías de comunicación en pandilla, por lo que los responsables podrían alcanzar penas de entre cuatro y diez años de prisión.