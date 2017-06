Detienen a Roberto Borge, exgobernador de QR

El exgobernador de Quinta Roo Roberto Borge Ángulo fue detenido este domingo en Panamá cuando estaba por viajar a París, informó la PGR.



Hasta el momento se desconoce la versión oficial de los delitos que se le imputan al ex mandatario, aunque versiones periodísticas hablan de delito de lavado de dinero, derivado de la venta de terrenos de una reserva ecológica a sus familiares y personas cercanas.



Las imputaciones contra Borge están inscritas en el expediente UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, con base en el cual se habría solicitado también la captura de cuatro ex colaboradores del ex mandatario quintanarroense.



Se espera que en las próximos minutos la PGR, que encabeza Raúl Cervantes, ahonde en los detalles de esta aprehensión y del proceso para que el ex mandatario sea traído a México para que responda por los delitos que se le imputan.