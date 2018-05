Detienen a MP y juez de Quintana Roo por caso de Pedro Canché

CIUDAD DE MÉXICO.- Una agente del Ministerio Público y un juez de Quintana Roo fueron detenidos por iniciar un proceso penal irregular contra un periodista Pedro Canché que estuvo preso durante nueve meses.

Según explicó el jueves la Procuraduría General de la República en un comunicado, el informador fue acusado del delito de “sabotaje en perjuicio de la sociedad en general” pero ni la agente del Ministerio Público contaba con “evidencia alguna” que acreditara la responsabilidad del periodista ni el juez tenía “elementos probatorios” contra él.

Pedro Canché estaba cubriendo una manifestación en la localidad de Felipe Carrillo Puente y había publicado notas críticas sobre las autoridades. Según la fiscalía, su detención fue “como represalia a su actividad periodística”.

Canché celebró las detenciones de la agente Tila Patricia León y el juez Javier Ruiz Ortega y sostuvo que demuestran que el expediente en su contra se armó con pruebas falsas. A su vez destacó el trabajo de la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión.

“Es muy raro en México que un periodista llegue a tener justicia, pero cuando se quiere se puede”, dijo en conversación telefónica.

No obstante, sostuvo que la responsabilidad debe llegar a quien ordenó que actuaran contra él y que, según Canché, fue el exgobernador Roberto Borge, uno de los exmandatarios regionales del oficialista Partido Revolucionario Institucional actualmente encarcelado y acusado de delitos de corrupción.

“El propio juez Ruiz Ortega me lo confirmó y me dijo que me buscara una buena defensa”, dijo Canché que ahora tiene su propio portal informativo.

“Nadie me va a devolver los nueve meses de cárcel pero cuando un juez usa pruebas falsas para incriminar a un periodista, cuando un ministerio público fuerza la justicia para encarcelar a un periodista, eso se tiene que pagar”.

El reportero estuvo encarcelado de agosto de 2014 a mayo de 2015.