Detienen a exvocera del gobierno de Duarte

La priísta y ex coordinadora de Comunicación Social del gobierno del estado de Veracruz durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa, Georgina Domínguez Colio, fue detenida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la ciudad de Xalapa.



La FGE dio cumplimiento a una orden de aprehensión que existía en contra de la también ex presidenta de la Fundación Colosio por presunto enriquecimiento ilícito durante su trabajo como vocera estatal.



También se señala a la exfuncionaria por incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y coalición.



Domínguez Colio ocupó su puesto como coordinadora de Comunicación Social hasta el año del 2014, y era una mujer sumamente cercana al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa.



La entonces funcionaria estatal era la encargada de negociar los convenios publicitarios con los diferentes medios de comunicación en búsqueda de preservar una buena imagen del gobernador.



Desde hace muchos meses el hoy gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló que en la coordinación de Comunicación Social duartista habían existido algunos manejos de recursos sospechosos, pues se habían firmado convenios con presuntos medios de comunicación que no existen.



El puesto ocupado por Domínguez Colio también fue de Alberto Silva Ramos, hoy diputado federal, el cual también ha sido señalado en repetidas ocasiones como posible responsable de desvíos de recursos a través de la misma dependencia estatal.



Este es el tercer secretario duartista al que se le han imputado cargos. El exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita continúa detenido en Pacho Viejo, mientras que el exsecretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado se encuentra bajo libertad condicional.



Hace unos días el senador Héctor Yunes Landa indicó que existía una persecución de priístas en el marco del proceso electoral en el que se disputan las 212 alcaldías del estado.