Detienen a exfuncionaria de Javier Duarte acusada de desaparición forzada

PANCHO VIEJO.- La madrugada de este viernes fue detenida la exdirectora de Investigaciones Ministeriales de Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

La Fiscalía de Veracruz acusa a María del Rosario 'N' de desaparición forzada, además contribuir a ocultar 13 cuerpos localizados en la barranca de 'La Aurora' en el municipio de Emiliano Zapata.

La exdirectora es la tercera funcionaria aprehendida por este caso. Fuentes extraoficiales afirmaron que podría haber más detenciones en los próximos días.

Durante la investigación tras la detención de la excoordinadora de la policía regional en Xalapa y el exdirector de Servicios Periciales, testigos afirman que en la barranca de 'La Aurora' fueron arrojados cuerpos de personas cuya desaparición estaba vinculada a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con un testigo protegido, Rosario 'N' ordenó la desaparición de 12 de los 19 cuerpos que fueron encontrados en 'La Aurora' el 19 de enero de 2016. Seis fueron registrados de manera legal, sin embargo, el cuerpo de David Lara Cruz, un policía estatal reportado como desaparecido y presuntamente asesinado por sus propios compañeros, fue llevado a Alto Lucero y se simuló su hallazgo en ese lugar.

Un extrabajador de la Fiscalía la señaló como quien entregó los restos humanos en bolsas negras a elementos de la Fuerza Civil.

Según los datos de la carpeta de investigación UIPJ/DXI/10º/169/2016, el cadáver de Lara apareció junto a los cuerpos de otras 18 personas en la barranca.

En su declaración, el testigo narró que cerca de un mes después del hallazgo de los 19 cuerpos, vio una camioneta negra tipo Lobo de la marca Ford, que no pertenecía a la Fiscalía.

Al acercarse al vehículo, la persona que se encontraba en él se identificó como elemento de la Fuerza Civil de Veracruz; en su interior había bolsas de plástico negras, y a pesar de pertenecer a la Fiscalía, le impidieron revisar el contenido de las bolsas.

"Al siguiente día me percaté que efectivamente en las instalaciones del forense ya no estaban las bolsas donde estaban las osamentas que se levantaron en la barranca de La Aurora. (...) Días antes estaba con el entonces director de periciales y le pregunté que qué iba a pasar con las osamentas que se habían levantado en La Aurora, a lo que me respondió que iba hablar con Rosario Zamora para que hablara con el entonces Secretario de Seguridad Pública" , narró.

María del Rosario 'N' asumió el cargo de directora de Investigaciones Ministeriales el primero de marzo de 2014 y renunció el 12 de diciembre de 2016, días después de la renuncia de su jefe, Luis Ángel Bravo Contreras, de quien fue persona de confianza.

Durante el tiempo que estuvo en la Fiscalía, Rosario 'N' fue acusada por los familiares de personas desaparecidas de maltrato y del retraso en los expedientes de búsqueda de sus familiares.