Detienen a ex alcalde de Tlapa, Guerrero por homicidio calificado

CHILPANCINGO.- La Fiscalía General del Estado informó de la detención de Willy Reyes Ramos, exalcalde de Tlapa, por el delito de homicidio calificado en agravio de Moisés Villanueva de la Luz, quien al momento de su ejecución era diputado federal, y Erick Estrada Vázquez, homicidios cometidos desde septiembre de 2011.



Desde el 7 de noviembre de 2013, la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió librar orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, por su probable responsabilidad en el asesinato de quién fue conocido como el diputado 500 en la cámara de diputados federales, y del chofer del legislador.



La FGE refiere que la detención se logró en coordinación con agentes de la Policía de Investigación Ministerial adscritos a los municipios de Tlapa de Comonfort y Huamuxtitán, en la zona de La Montaña de Guerrero.



Los hechos se encuentran en la causa penal número 01/2013, ocurridos el día 4 de septiembre de 2011 en la carretera federal Tlapa-Puebla, en el punto conocido cómo puente encajonado.



Cuando se registró ese homicidio se especuló sobre la participación y responsabilidad de Willy Reyes en ese crimen, incluso su viuda Lucía Leyva Rojas acusó directamente al ex alcalde de haber asesinado al diputado Villanueva de la Luz, pero en su momento no fue posible su detención porque Reyes Ramos era alcalde y tenía fuero.