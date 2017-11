Detienen a dos personas por inmueble colapsado en Benito Juárez

CIUDAD DE MÉXICO.- El titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, informó este jueves que cumplimentaron dos ordenes de aprehensión por un inmueble colapsado en el sismo del pasado 19 de septiembre en la delegación Benito Juárez.



En conferencia de prensa dijo que el director Responsable de Obra (DRO) y un corresponsable de seguridad estructural del inmueble ubicado en Eje Central número 418, colonia Portales, con un año de antigüedad, fueron enviados al Reclusorio Sur.



Los detenidos, agregó, entregaron planos a la delegación Benito Juárez que no corresponden con el proceso de construcción del edificio de 21 departamentos y un penthouse, que fueron vendidos en más de dos millones de pesos por Elite Apartments a sus residentes.



“El dictamen pericial establece que el proyecto estructural y memoria de cálculo no corresponde al tipo de estructura construida, especificación en planos no corresponde a la realidad, diferencias entre la obra ejecutada y los planos realizados, con estos elementos se logró establecer la responsabilidad penal del Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural", explicó.



En lo que respecta al Responsable de Obra es señalado por haber autorizado la construcción y otorgar su responsiva sin apego a la licencia de construcción y a las normas vigentes, mientras que el Corresponsable en Seguridad Estructural permitió el desarrollo de la construcción sin apego a las licencias y la normatividad vigente.



Garrido dijo que el edificio tiene daños en el 90 por ciento de su estructura y que además hay 10 denuncias por fraude, por lo que en breve se darán más aprehensiones.



Tras el sismo, autoridades iniciaron varias investigaciones por los edificios que se colapsaron; por el inmueble ubicado en Emiliano Zapata 56, en la Benito Juárez vinculó a proceso a Jaime Smith, socio fundador de la empresa Smith Tecnología Aplicada, fue detenido.



De 58 años de edad, y egresado de la carrera de Ingeniería y Arquitectura del IPN, es acusado de homicidio culposo con dolo eventual, por la muerte de dos personas en el citado inmueble.



Con información de Felipe Rodea