Destruirán vehículos blindados del crimen organizado en Tamaulipas

VICTORIA.- El Gobierno de Tamaulipas destruirá 200 vehículos y camionetas blindadas decomisadas a grupos criminales, anunció el Director de Patrimonio Estatal, Alejandro Maine Valdez.

Explicó que, a través de un convenio, las unidades confiscadas por el Ejército, Marina, Policía Federal y Estatal, y que están en resguardo de la Procuraduría General de la República, serán entregados al Gobierno del Estado para su destrucción

“A partir de esta administración se determinó que todo lo asegurado pasará al Gobierno del Estado a través de Patrimonio estatal y nosotros vamos a hacer una destrucción de todo eso, sea la cantidad de vehículos artesanales blindados que se tengan a través de decomisos en cualquier municipio de la frontera”.

El funcionario explicó que este mismo mes se llevará a cabo la destrucción de los alrededor de 200 autos que se han decomisado en diferentes operativos y que están en resguardo de la PGR, explicando que se estará adaptando en Reynosa un corralón, mismo que estará custodiado por elementos de la policía estatal, para tener las unidades blindadas que se decomisan y después hacer una destrucción masiva.

“La empresa que llevará a cabo la destrucción de los autos y camionetas modificadas y con algún tipo de blindaje que utilizan los delincuentes, especialmente en la zona de la frontera, es Prestadora de Servicios Integrales Pilot SC., es una empresa que se dedica a eso, tienen las máquinas para prensar, cortar” se dio a conocer.

Maine Valdez apuntó que una vez que se corten y destruyan las unidades decomisadas, será la Secretaría de Finanzas la que determine si se puede llegar a vender el fierro que se obtenga.

Municipios como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán y de manera general en la llamada frontera chica, los grupos delincuenciales modifican vehículos, especialmente camionetas, para pertrecharse cuando se enfrentan con otros pistoleros o cuando agreden a elementos de seguridad.

Estas camionetas, denominadas “monstruos”, cuentan con blindajes en muchos casos 'artesanal', aunque capaz de detener balas de diferentes calibres, colocado en puertas, cofre o inclusive en los vidrios.

Explicó que estas unidades no pueden ser donadas a municipios o dependencias, porque la mayoría de ellas están inservibles y el gasto se duplicaría para quien las pudiera utilizar por lo que, al destruirlas, se tendrá la certeza de que no serán utilizados por personas ajenas, “anteriormente no sabíamos que destino tenían esas unidades, ahora sí porque serán destruidos en un acto público”, comentó.