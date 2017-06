Destapan red de corrupción en Semovi-Morelos

CUERNAVACA.- La Contraloría General del Estado de Morelos detectó irregularidades graves en el proceso para expedir concesiones de taxis por lo que ordenó su cancelación, destituyó a cinco altos funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

​

En la “operación limpieza” que llevó a cabo la secretaria de la Contraloría Adriana Flores Garza y en cuyos resultados no se incluyó al titular de la dependencia, Jorge Messeguer Guillén, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador Graco Ramírez Garrido, excandidato del PRD a presidente municipal de Cuernavaca.



De acuerdo a lo informado por Flores Garza, entre las principales irregularidades detectadas están las siguientes:



La regularización del servicio público del transporte no se llevó a cabo de manera inmediata, como se instruyó en el acuerdo del primero de enero de 2014. La información para participar en el proceso no se puso a disposición del público en general; no se registró el trámite de Regularización ante la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.



Todos los trámites se hicieron a través de terceros; se aceptó documentación improcedente, como solicitudes y constancias de residencia con fecha anterior a la expedición del Acuerdo de Regularización; se encontraron constancias de antecedentes no penales e identificaciones del INE con fecha posterior al acuerdo de Regularización; falta de cotejo con documentos originales y documentos alterados.



Por lo anterior, fueron dados de baja el director general Jurídico, Jesús López Lobato; el director general de Administración o Enlace Financiero Administrativo, Jorge Xavier Guevara Ramírez; el subdirector de Servicios y Concesiones, el director de Procesos Internos y el actual delegado en Cuautla.



“La revisión se realizó sobre un universo de cuatro mil 391 solicitudes de concesión; de éstas, al 30 de mayo de este año, se han otorgado y validado mil 034; las otras tres mil 357 solicitudes no están en condiciones de continuar el trámite, el gobernador instruyó se suspenda el proceso iniciado el primero de enero de 2014, y se lleve a cabo uno nuevo procedimiento de regularización, cuyos detalles daremos a conocer en los próximos días”, declaró.



Por cuanto a la posibilidad de que estos funcionarios hayan solicitado dinero a los concesionarios a cambio de ser favorecidos, la funcionaria dijo que será la Fiscalía Anticorrupción la que se encargará de hacer las investigaciones correspondientes, y sancionar penalmente a quien resulte responsable.