Gordillo sufre desmayo por "estrés" 

El desmayo que sufrió el viernes pasado Elba Esther Gordillo pudo ser ocasionado por la carga de estrés al que se le ha sometido, por la reiterada negativa de concederle la prisión domiciliaria por causas "ilógicas y absurdas" como no haberse practicado un examen de embarazo, dijo su defensa.



Aseguró que los médicos siguen practicándole exámenes para establecer de manera precisa las causas que motivaron su “prolongado desmayo”, lo que se podría agravar por los padecimientos crónicos que presenta.



Gordillo Morales, líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sufrió el viernes pasado un desmayo en el cuarto de hospital en el que se ha encontrado recluida con vigilancia policiaca.



“Se determinó como necesario practicarle estudios a efecto de descartar o corroborar que el síncope sufrido no derive en una isquemia cerebral dado el antecedente de aneurismas que presenta”, dijo Marco Antonio del Toro.



Mediante un comunicado, aseguró que la mayoría de los estudios se hicieron en el Hospital María José Roma, donde Gordillo esta interna, pero el sábado tuvo que ser trasladada al Hospital Ángeles para practicarle una Angio-Resonancia.



Agregó que “las violaciones sistemáticas” en las que ha incurrido el magistrado del Primer Tribunal Unitario al negar el beneficio de prisión domiciliaria, pese haber obtenido sentencias favorables en dos juicios de amparo.



Señaló que los jueces y magistrados, por una parte, han prolongado su estancia en un hospital sin importar que especialistas consienten en que la paciente debe atenderse en su domicilio.



Por otra parte, le han generado “una carga de estrés inhumana e intolerable” lo que a todas luces que han puesto en riesgo su salud y por ende su vida.



Recordó que los motivos por los que se le han negado la prisión domiciliaria son, entre otras, que no cuenta con "dictamen médico de embarazo", lo que no solo "rebaza en lo absurdo, sino que pone de manifiesto la mala fe del Magistrado”.



Otro argumento es que existe riesgo de fuga “cuando se trata de una persona que ha enfrentado su proceso penal con dignidad, y que lo único que busca es estar al lado de su familia, principalmente de sus nietos y bisnietos”.



Consideró que su estancia por más de cuatro años en un hospital, representan un riesgo para su salud, pues no solo la expone a “enfermedades nosocomiales” sino que le causan un estrés descomunal

“Está comprobado que su tratamiento, como adulto mayor con enfermedades crónico degenerativas, debe seguirse en domicilio con enfermería”, reiteró que la recaída pudo ser consecuencia del estrés al que se le ha sometido, “pero habrán de descartarse otras posibles causas”.