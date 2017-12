Deserción en bachillerato es la más alta, alerta el INEE

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) dijo que cada año entre el 13 y el 15 por ciento de los jóvenes en el nivel medio superior no concluye sus estudios, lo que representa la mayor deserción que se registra en el país.



Al presentar las cinco directrices para mejorar la permanencia escolar en la educación media superior, los consejeros dijeron que si bien el ritmo de deserción ha disminuido en los últimos años, el decrecimiento no ha sido tan rápido como se esperaba, ya que cada año entre 600 y 700 mil jóvenes abandonan la escuela en el nivel medio superior.



El porcentaje de deserción en ese nivel es mayor al presentado en primaria y secundaria que es de 0.6 y 4.4 por ciento, respectivamente. Además, el 30 por ciento de los jóvenes, de entre 15 y 19 años, no asisten al bachillerato.



"El abandono escolar es un reflejo de las desigualdades sociales y las inequidades educativas que existen en el país", dijo el consejero del INEE, Francisco Miranda.



Agregó que las diez entidades con mayor índice de deserción son Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Nayarit, Campeche, Baja California, Durango, Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México.





Por lo anterior, presentaron las cinco directrices para mejorar la permanencia de los estudiantes en el nivel medio superior: fortalecer un enfoque de equidad en las políticas dirigidas a institucionalizar acciones para la permanencia escolar; mejorar la formación de los docentes para su adecuado desempeño; fortalecer competencias docentes para generar interacciones pedagógicas; afianzar la identidad de los jóvenes con la escuela y ampliar las estrategias de reincorporación educativa.



"Aunque en las directrices se reconocen los esfuerzos de la actual política educativa, se subraya la necesidad de fortalecer y ampliar las intervenciones que favorezcan la disponibilidad de recursos y la capacidad de organización", señala el documento con las recomendaciones.



Uno de los temas que se deben reforzar, destacó el consejero, es el otorgamiento de becas, ya que a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo por combatir la falta de recursos como uno de las causas de la deserción, no hay un seguimiento de a quiénes se les entrega ni a qué se destinan esos recursos.