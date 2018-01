Desecha SCJN Acción de Inconstitucionalidad promovida por MC contra Ley de Seguridad Interior.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte desechó por “notoriamente improcedente” la Acción de Inconstitucionalidad que el partido político Movimiento Ciudadano promovió para impugnar la Ley de Seguridad Interior, promulgada el 21 de diciembre de 2017.



Jorge Mario Pardo, ministro Instructor, determinó que la demanda es improcedente, debido a que los partidos políticos sólo pueden recurrir a este tipo de juicios para demandar la invalidez de normas de naturaleza electoral.



“En el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la presente acción de inconstitucionalidad, toda vez que, en la especie, no se reclaman normas de naturaleza electoral, por lo que los accionantes no puede intentar este medio de control de constitucionalidad, actualizándose el supuesto de improcedencia”, establece el acuerdo.



En el caso de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Senadores de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), está pendiente de dictarse el acuerdo de admisión o no admisión correspondiente.



Dichas acciones han sido acumuladas y turnadas también al ministro Jorge Mario Pardo, por existir identidad respecto del decreto combatido, y la misma resolución se adoptó en el caso de las controversias constitucionales interpuestas para demandar la invalidez de la Ley de Seguridad Interior.