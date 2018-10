Desde el primero de diciembre se licitará avión presidencial: AMLO

Andrés Manuel López Obrador advirtió que desde el primero de diciembre lanzará una convocatoria para vender o rentar el avión presidencial.

En un mitin en el estado de Colima, como parte de su gira de agradecimiento, advirtió que “no me voy a subir al avión presidencial. Llegando, llegando, desde el día primero de diciembre -que me van a poner al banda presidencial- se va a lanzar una convocatoria, una licitación para vender o rentar toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. Ya se acaba todo eso. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Dijo que “todo esto nos va a permitir liberar muchos fondos, imaginen lo que se roba, más lo que se destina a mantener a los altos funcionarios públicos, una especie de burocracia dorada”.

López Obrador agregó que los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) ahora será operados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que se van a regularizar.