Desaparecen fideicomiso de 50 mdp que Senado donó a la reconstrucción

CIUDAD DE MÉXICO.- El fideicomiso de reconstrucción de vivienda de 50 millones de pesos que el Senado donó el año pasado en la LXIII Legislatura a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre “no aparece por ningún lado”, reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila.

En conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, alrededor de mil 500 trabajadores de la Cámara alta participaron en el macro simulacro y evacuaron la sede de Reforma a las 13:16:40 de la tarde, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, y el presidente de la Jucopo.

En entrevista, Monreal Ávila, también coordinador de la bancada de Morena, dio a conocer que se investigará la desaparición del fideicomiso mediante una auditoría.

“No sé si no donaron, no sé si se quedó en el camino o no sé dónde está, pero es parte de lo que tenemos que exigir, rendición de cuentas y transparencia; porque no aparecen los recursos que donaron ciudadanos, legisladores, partidos políticos.

“Pareciera que hay toda una serie de confusiones, opacidades y que no dan cuenta de lo que se aportó por parte de organismos internacionales, instituciones bancarias, empresas. O también instituciones públicas, como el Senado de la República; al menos el Senado creo que se había comprometido, hace un año, con la aportación de 50 millones de pesos”, dijo.