Desabasto de gasolina es 'crítico' y está causando 'pérdidas incalculables', denuncia PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, denunció que el problema de desabasto de gasolina en el país se ha vuelto crítico y desesperante en muchos estados, algunos de los más productivos, como el caso de Guanajuato, donde de 583 gasolineras solo 96 tienen combustible, es decir el 84 por ciento están cerradas.

Asimismo, señaló que en Michoacán nueve de cada diez gasolineras no tienen gasolina al grado de que se suspendió el servicio del transporte público en el estado, mientras que en Jalisco, Guadalajara sólo está abasteciendo el 40 por ciento de la demanda de gasolina.

A través de un mensaje en vivo transmitido en Facebook, Cortés Mendoza señaló que millones de personas están siendo afectadas, entre ellos, enfermos que no pueden ser trasladados en emergencias, comerciantes que no pueden abastecer sus negocios y familias que no pueden llevar a sus hijos a la escuela, además del vandalismo que se provoca con la ordeña de combustible a los vehículos.

“Las pérdidas generadas por la improvisación y la incapacidad de Morena son incalculables. Se les ocurrió proponer al frente de Pemex a un ingeniero agrónomo en lugar de a un experto en la materia. Solo están funcionando dos de las seis refinerías que tiene nuestro país y están cerrados los ductos de la refinería de Salamanca que va hacia las ciudades de Morelia, Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, Tula, México, Zacatecas e Irapuato”, detalló.

Criticó que para combatir el robo de combustible “tuvieron la ocurrencia de cerrar los ductos y con ello provocaron el cierre de miles de gasolineras. Con esta lógica, para combatir el robo en cajeros automáticos habría que cerrar los cajeros, es un absurdo. Para combatir la corrupción en el aeropuerto, cancelaron la obra y los mexicanos pagaremos más de 120 mil millones de pesos por su decisión”.

Cortés Mendoza reprochó también que los integrantes del gobierno federal hayan dicho en campaña que bajarían el impuesto a los hidrocarburos y no lo bajaron pero “encima de ello nos dejaron sin gasolina”.

Ante esta crisis, dijo, le exigimos al gobierno federal “que combata de manera inteligente el robo de combustible, que transparente la información del negocio multimillonario de las pipas”.

También cuestionó: ¿quién está ganando millones y millones de dólares en el traslado de gasolina a un costo mucho mayor que el traslado por ductos? “Le exigimos el inmediato abasto, queremos que haya gasolina en todas las gasolineras del país”.