Derrota de AN en Edomex, por personalismo de Anaya, acusa Margarita

ESTADO DE MÉXICO.- “Fueron el personalismo y la ineptitud de Ricardo Anaya lo que nos llevó a la derrota en el Estado de México, una derrota que no podemos minimizar. Es importante hablarnos claro y saber que esto que pasó es consecuencia de ese personalismo atroz”, aseveró Margarita Zavala, aspirante del PAN a la Presidencia de la República.



En entrevista con El Financiero, Zavala Gómez del Campo señaló que Ricardo Anaya es el responsable de lo que pasó en la entidad mexiquense, porque un jefe nacional debe fortalecer al partido, pero “él inició la jefatura nacional hace dos años, aunque ya había sido jefe y secretario general, bien sabía lo que había que fortalecer en el PAN en el Estado de México; sin embargo, privilegiaron los acuerdos de grupo y, claro, llegó la elección y entramos tarde, a destiempo, se distrajo la campaña y generó más bien un esfuerzo por crecer su imagen personal”.



“Nos enteramos que fue a Los Pinos, salió en la prensa, no aclara nada; salimos tarde, pone a la candidata y eso es lo que tenemos, y sobre esa derrota tenemos que hablar claro porque no nos ayuda mucho para el 2018”, agregó.



La exprimera dama del país apuntó que en ese contexto urge que Ricardo Anaya convoque a analizar qué pasó, que ahora sí convoque a la Comisión de Elecciones 2017 que nunca se reunió. “Hay que hacerlo en términos de lo que pasó en las elecciones y también el PAN tiene que definir al menos en un mes, para que vea con claridad quién es su candidato o candidata y quién es el más competitivo”, dijo.



Aclaró que no está pidiendo la renuncia de Anaya. “Lo que yo le pido es que sea jefe nacional, que se comporte a la altura de lo que el PAN necesita, de lo que merece el país y que definamos de una vez. Un árbitro imparcial pasa por no ser juez y parte”.



Margarita Zavala subrayó que tras lo que pasó en el Estado de México “debemos asumir la derrota, tomar las lecciones que debemos tomar, pero el Estado de México no es fatal, el PAN no puede medirse en términos de si ganó o no una gubernatura, sino si es la opción real de cambio para 2018, si es o no cercano a la gente, eso es lo que nos estamos jugando, eso es lo que debemos tomar, la lección en el Estado de México, pero no significa que nos estamos rindiendo”.



Resaltó que “lo que se juega en México no es una candidatura, ni la suya (de Ricardo Anaya), ni la mía, lo que nos estamos jugando es el futuro de México: si mira hacia el futuro o se queda en el pasado. En el pasado que tiene al Estado de México en una elección donde hubo compra de votos o el pasado de Andrés Manuel López Obrador que no resuelve los problemas”.



Anunció que por ello, este jueves iniciará una gira nacional “para escuchar a los mexicanos en esta encrucijada que se vive rumbo al 2018 y demostrar que se puede hacer una política de distinta manera, decir basta a la corrupción, a los moches y a tanto muro que no nos está dejando avanzar”.