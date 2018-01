Derecho de Réplica del INAI

Señor director:



En relación con la nota publicada este viernes 26 de enero, en la que señala que el “el INAI investiga a la precandidata al Gobierno de la República, por la vía independiente, María de Jesús Patricio Martínez por vulneración de datos personales”, el INAI hace las siguientes precisiones:



· El INAI aclara que no investiga a María de Jesús Patricio Martínez por presunta vulneración de datos personales.



· El pasado 8 de noviembre, la Dirección General de Investigación y Verificación del Instituto recibió una denuncia de una particular en la que refiere presuntos incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).



· En dicha denuncia, los elementos probatorios aportados, no resultaron suficientes para acreditar las manifestaciones, por lo que advirtió a la denunciante la necesidad de subsanar las omisiones en que incurrió.



· Durante la conferencia de prensa que tuvo lugar en Guadalajara, Jalisco, el comisionado Oscar Guerra Ford mencionó que una particular interpuso una denuncia; en ningún momento refirió que la investigación citada fuera en contra de la precandidata a la Presidencia de la República.



· El comisionado señaló que los presuntos incumplimientos corresponden a la aplicación del INE.



· Aun cuando los elementos aportados en la denuncia resultaron insuficientes para continuar con la substanciación, el INAI atrajo de oficio el caso y continúa con la investigación.



Atentamente



Leticia Salas Torres

Directora General de Comunicación Social y Difusión del INAI