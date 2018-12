Derecho de réplica de Showcase Publicidad, S.A. de C.V.

El día de hoy 12 de Diciembre del 2018, publicaron en su página oficial una columna titulada “Excelentes dividendos”, escrita por la C. Georgina Morett sobre la cual, solicito atentamente se me brinde el derecho de réplica, con el texto íntegro que a continuación se comparte:

La empresa que dignamente represento Showcase Publicidad, S.A. de C.V. está completamente comprometida en coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, con la única finalidad de cuidar el paisaje urbano y evitar la contaminación visual; siempre y cuando el reordenamiento se realice apegado a derecho.

Asimismo, es oportuno aclarar que desde que se constituyó Showcase Publicidad S.A. de C.V. como una empresa publicitaria, siempre se ha cumplido cabalmente con todo el ordenamiento jurídico vigente aplicable, en este contexto, es menester que se informe al auditorio de manera responsable que no se autorizó aprobar como Consejera titular del Organismo del Consejo de Publicidad Exterior a la activista Isabel Miranda de Wallace. El documento mediante el cual se da la titularidad en el Consejo de Publicidad Exterior a el Lic. Luis Alberto Miranda Mondragón, apoderado legal de la empresa Showcase Publicidad S.A. de C.V. derivó de un juicio de amparo (1258/2012 del juzgado 14 de Distrito en Materia Administrativa del Entonces Distrito Federal), por el cual se ordenó incorporar a mi representada al Consejo de Publicidad Exterior, toda vez que Showcase no contaba con representación, debido a que únicamente Consejeros de AMPE y APEX tenían el puesto desde la creación de ese órgano colegiado, logrando así tener diversos beneficios para sí mismos. Ejemplo de ello es el reconocimiento en el Padrón de la empresa Casa Publicidad y Asociados S.A. de C.V. que no figuraba en el programa de reordenamiento y a raíz que su representante fue consejero, se le asignaron 165 registros en el Padrón de Anuncios publicado el 18 de Diciembre del 2015, situación que debería ser cuestionada por este medio a su representante legal Jose Manuel Sanchez Carranco, puesto que afecta claramente los intereses de la ciudadanía y de la imagen urbana de esta Capital.

Por lo que Showcase Publicidad S.A. de C.V., siempre se ha conducido con rectitud, transparencia y totalmente apego a derecho en todas y cada una de las maniobras referentes a sus anuncios espectaculares.

Por lo antes expuesto, la información que manejan no tiene ningún sustento sólido que acredite su dicho, ya que es claro que el único objetivo de su nota es desprestigiar injustamente a la C. Isabel Miranda de Wallace quien a la fecha no se encuentra interviniendo en materia de Publicidad Exterior, y a Showcase Publicidad, quien ha denunciado en diversas ocasiones las irregularidades y corrupción que se da en la industria del ramo de Publicidad Exterior

Bajo este esquema, solicito se me otorgue a la brevedad el derecho de réplica, el cual está contemplado en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala lo siguiente:

“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Sin más por el momento, espero su pronta respuesta para ejercer libremente mi derecho de réplica.

Atentamente

Luis Alberto Miranda Modragón

Showcase Publicidad, S.A. DE C.V.