Derecho de réplica de Carlos Herrera Tello

En referencia a la nota 'Dos hermanos de Silvano y ligado al Z-43, van con PRD-Michoacán', la cual fue realizada por el reportero Héctor Gutiérrez y publicada el 27 de marzo, se solicitó el derecho de réplica por parte del empresario Carlos Herrera Tello, quien es nombrado en el texto.

A continuación el texto íntegro enviado por el empresario a esta casa editorial.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2018

Mtro. Enrique Gerardo Quintana López

Director General Editorial del Diario El Financiero

Quien esto escribe, ingeniero Carlos Herrera Tello, ciudadano mayor de edad, residente de la Heroica Zitácuaro, Michoacán, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Cuernavaca número 36, colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, de esta CDMX, autorizando para que en mi nombre y representación las reciban los CC. Mtro. Darío Larrondo Díaz y/o Sandra Calderón, comparezco a exponer.

Que con fundamento legal en lo dispuesto en los artículos 3, párrafo primero, 4, 6 y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6°., Párrafo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, por este conducto acudo a solicitar a Usted se me permita ejercer mi Derecho de Réplica, respecto a la nota periodística publicada por este medio de comunicación, el pasado día 27 de marzo del año en curso, firmada por "Héctor Gutiérrez", bajo el título "Dos hermanos de Silvano y ligado al Z-43, van con PRD Michoacán", en dicha nota periodística se menciona lo siguiente:

"... Dentro de las listas de candidatos perredistas, que fue aprobada por el Comité Ejecutivo Estatal del PRD, también se encuentra el empresario Carlos Herrera Tello, quien busca la alcaldía de Zitácuaro, y ha sido acusado de operar un red de corrupción con sus empresas constructoras. En el Senado de la República, incluso, se aprobó un punto de acuerdo para realizar una auditoría a los municipios en los que Herrera Tello obtuvo contratos".

"De acuerdo con el documento aprobado por el Senado en 2015, se presentó una denuncia ante la PGR en la que se señalaba al entonces candidato Carlos Herrera Tello - de nueva cuenta candidato en Zitácuaro - como operador financiero, socio y apoderado legal de la empresa Qualiti Construcción S.A. de C.V. por simular procesos de licuación en la asignación de obras públicas que derivaron en sobreprecios y mala calidad en las construcciones".

"Asimismo se señaló que "la presunta red de corrupción de la que forma parte Carlos Herrera Tello no se limitó a la asignación de obras públicas en Michoacán, se documentaron también sus lazos con el entonces jefe delegacional de Miguel Hidalgo".

Párrafos que son la materia de mi Réplica y que en mi escrito adjunto aclaro, toda vez que la información proporcionada es inexacta e inclusive falsa en algunos de sus argumentos.

Agradeciendo la atención prestada a la presente petición, sabedor que el medio que dirige está apegado a los principios de Transparencia, Honradez y Veracidad, quedo atento a su respuesta, esperando verme favorecido con la publicación de mi Réplica en el mismo espacio, en la misma página, con características similares a la información que hoy se aclara y con la misma relevancia.

Atentamente

ING. CARLOS HERRERA TELLO

Haciendo uso del Derecho de Réplica, garantizado por la Ley Reglamentaria Artículo Sexto Constitucional Párrafo Primero, en relación a la nota publicada en el periódico El Financiero, el pasado 27 de marzo, bajo el título "Dos hermanos de Silvano y ligado al Z-43, va con PRD-Michoacán", firmada por el reportero Héctor Gutiérrez, donde se destaca que un servidor, Carlos Herrera Tello, ha sido acusado de integrar un presunta red de corrupción, es oportuno aclarar que dicha información es errónea y sesgada, en atención a ello, se hacen las siguientes precisiones:

- Desde el año 2015, en el marco de la campaña electoral en la que competí como candidato a la alcaldía del municipio de Zitácuaro, se difundió información incorrecta sobre mi supuesta participación en diversas firmas constructoras, las cuáles, según los dichos de dos Senadores michoacanos del PRI, habían cometido presuntas irregularidades.

- Ante tales dichos, en el año 2016, derivado de una denuncia ciudadana, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación hacia las firmas constructoras con las que se me relacionó erróneamente.

-En mayo de 2017, la PGR concluyó la investigación, decretando el NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, pues no encontró evidencias de que haya cometido irregularidades o conductas antijurídicas, la investigación dejó en claro que Carlos Herrera Tello no tiene relación y/o responsabilidad alguna con los dichos que se le vinculó, lo cual pruebo con copia de la resolución que dictó la Procuraduría General de la República, misma que anexo para los fines pretendidos.

-Lo citado en la nota del reportero Héctor Gutiérrez es un refrito de un asunto legalmente concluido, si bien, este tipo de información nuevamente circula con las mismas imprecisiones, lo único cierto, es que forma parte de una “guerra sucia” con fines político-electorales de atacar la imagen de mi persona, así lo demuestra la determinación de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL y demás resolutivos de las investigaciones que han practicado Instituciones Federal y Locales.

-Es de llamar mi atención que el citado periodista retome información equivocada y añeja sin realizar una investigación o buscar a la otra parte implicada.

-Justo cuando inician periodos electorales en nuestro país, llama también mi atención que lo haga en un medio tan prestigiado y confiable como lo es El Financiero.

-Cierro señalando que estoy atento para cualquier duda o comentario que surja en relación a mi desempeño personal, profesional o como funcionario público, a efecto de evitar notas que pongan en duda mi honorabilidad en el desempeño privado o público. Agradezco la atención prestada.

