Denuncian hacinamiento en centro de detención del INM en Veracruz

La estación migratoria de Acayucan, Veracruz, recibe 700 mil pesos al año para la alimentación de los internos que pueden llegar a ser hasta mil 300; al dividirlo entre los 12 meses del año y los detenidos, son 50 pesos por mes para alimentar a cada uno, dijo el coordinador de la Red Interuniversitaria en Derechos Humanos, Luis González Plascencia.



Este dato surge del informe sobre las condiciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Acayucan, presentado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), y en el que denuncia las condiciones en las que viven las personas recluidas en estos centros de detención.



González Plascencia destacó que pese a que la inmigración indocumentada está considerada como una falta administrativa, las condiciones en las que viven los detenidos son similares a las de los presos en cualquier cárcel del país, además de que se han "institucionalizado" prácticas como la tortura.



“Cuando uno piensa en las grandes cantidades de dinero por corrupción, uno piensa en la problemática de empresas fantasma y todos estos matices que conocemos en Veracruz, no tienen nada que ver en la atención que se da a la comunidad migrante”, señaló el especialista en Derechos Humanos.



Araceli Ávila, de Insyde, explicó que la información se recopiló de abril a diciembre de 2015, con los testimonios de los detenidos que llegaban a quedar recluidos hasta nueve meses en espera de resolver su condición de refugiados, por esa razón la presentación es un año después para protegerlos.



Agregó que los principales problemas que encontraron en el centro durante las siete visitas que realizaron en 2015 fueron: hacinamiento, falta de atención médica y descomposición de alimentos.



La capacidad del centro es de 836 personas, y durante las siete visitas que se hicieron, la población fue de mil 300 personas.



Respecto a la atención médica, según los testimonios recabados, es mala y no hay suficientes medicamentos, por lo que los tratamientos quedan inconclusos, además de que los médicos no son amables ni ponen atención a los síntomas.



Sobre la alimentación, encontraron que el centro no cuenta con un área de cocina, por lo cual los alimentos se trasladan de la cabecera municipal al refugio, en la mayoría de las ocasiones llegan en estado de descomposición.