Denuncia Mexicanos Primero acuerdo CNTE-gobierno de Michoacán 

CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Mexicanos Primero denunció la existencia de posibles acuerdos que contravienen la Reforma Educativa entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno de Michoacán.



De acuerdo con la organización el documento de cuatro cuartillas fue dirigido a la militancia de la CNTE, dividido en cinco ejes prioritarios.



Ahí la Sección 18 dice contar con el aval del gobierno del estado para: establecer, de manera conjunta, un programa de saneamiento y ordenamiento de la administración en la Secretaría de Educación; ratificar el pago de bonos otorgados a los trabajadores homologados no transferidos en el Estado; reconocer que en todos los planteles educativos donde se imparta educación básica, media superior y superior deben contar con una “estructura ocupacional debidamente autorizada” ; además de “mantener su compromiso de no ejercer contra los maestros ninguna acción ‘administrativa, laboral o física’ por su participación en las jornadas de lucha magisterial”.



Mexicanos Primero solicita al gobernador Silvano Aureoles “cumplir su promesa de campaña respecto a su negativa de jamás prestarse a este ejercicio de simulación mediante la firma o validación de cualquier minuta con la CNTE. Al hacerlo, el gobernador Aureoles no sólo refrendará su compromiso con los michoacanos, sino ratificará su respeto por la Constitución y las Leyes Generales que le mandatan cumplir la ley y hacerla cumplir en estricto acuerdo al orden jurídico nacional”.