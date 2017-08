Denuncia Anaya amenazas por impulsar Fiscal General sin pase automático 

Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, denunció que recibió amenazas vía mensaje de texto de que le armarían un supuesto escándalo por supuesto enriquecimiento de su familia. Esto, dijo, solo una hora después de que la Comisión Permanente del PAN aprobó por unanimidad impulsar las reformas correspondientes para impedir el pase automático de Procurador General de la República a Fiscal General y que tanto este Fiscal como el Anticorrupción respondan a perfiles apartidistas.



En conferencia de prensa luego de la reunión de la Comisión Permanente, Anaya Cortés aseveró: “Lo quiero decir con toda claridad, se equivocan quienes creen que amenazando con difamarme nos van a detener. No nos van a detener, no vamos a dar ni un paso atrás y que quede claro a quienes me mandaron estos mensajes, que no estoy solo, que esta es la posición de millones de mexicanos que quieren una Fiscalía General autónoma, independiente, que no esté al servicio de los partidos políticos, que rompa el pacto de impunidad”.



Sobre las amenazas precisó que se las recibió a través de su secretario particular. “A él le llegaron los mensajes, que por cierto ya había pasado, ya habíamos denunciado una práctica idéntica, son mensajes anónimos”.



Solo pido, agregó, que quede constancia y que le quede claro a quienes enviaron estos mensajes. “Que no vamos a dar un paso atrás, que me pueden amenazar todo lo que quieran, con difamarme en lo personal, con difamar a mi familia y con ello no nos van a detener, vamos a ir hasta las últimas consecuencias”.