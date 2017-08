Demandan PAN y PRD al PRI respetar equilibrios en el reparto de órganos de representación

Las bancadas del PAN y PRD en el Senado de la República pidieron al PRI respetar los equilibrios y acuerdos parlamentarios en el reparto de órganos de representación para el último año de la legislatura pues no es posible que pretenda presidir la Mesa Directiva y al mismo tiempo la Junta de Coordinación Política (Jucopo).



El coordinador del PAN, Fernando Herrera, señaló que el PRI no puede tener la Presidencia del Senado y la Jucopo al mismo tiempo. “No es posible, es muy poco probable. La reglamentación y la práctica parlamentaria han generado equilibrios y creo que lo importante es mantenernos en esa circunstancia, en esa disposición, yo espero que esto sólo sea una de esas expresiones que se lanzan a ver si pega, pero, bueno…al PRI le corresponderá o la Presidencia o la Jucopo, nosotros veremos cuál es la que ellos escogen y, en consecuencia, haremos los acuerdos correspondientes”.



En tanto, Dolores Padierna, coordinadora del PRD acusó que el PRI quiere la Presidencia pero también la Jucopo “y yo lo que he planteado al senador Herrera es que no permitamos que un solo partido se quede con dos órganos”.



Agregó que desde su punto de vista, “el PRI pretende estar en lugares estratégicos por cuestiones electorales. Estamos en un año electoral, estamos en la madre de todas las batallas, en el año electoral más complicado de la historia, donde el PRI no tiene mucho que ganar y quiere controlar los órganos dónde está. Ocupará la presidencia la Cámara Diputados, quieren ocupar la Cámara de Senadores y tienen que estar colocados en lugares estratégicos para la toma de decisiones, entonces, me parece que su decisión es más que nada por el momento político tan difícil que atraviesa el país, todos los partidos, pero en particular el PRI”.



Comentó que su bancada ha platicado con el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, “para que no se pierda esta representatividad de los órganos de gobierno del Senado de la República, que ellos, dado que ya tuvieron la Mesa Directiva puedan pasar a la Junta de Coordinación Política, que el PRD pase al Instituto Belisario Domínguez y el PAN pueda estar en Mesa Directiva, ese fue un planteamiento nuestro, al cual él contestó que no porque tienen ellos que respetar su proporcionalidad”.



Por su parte Herrera Ávila dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna petición formal del PRI y esperaría que esto ocurriera para iniciar el escenario de discusión.



Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva comentó que el tema del reparto de posiciones es asunto de los coordinadores porque “yo entiendo que el último año le tocaba al PRI y que lo que había era un acuerdo por los primeros tres años”.



Aclaró que su presidencia fue votación de todo el Senado y no porque le tocara al PRI. “Eso lo desconozco, esa ya es una consideración que tendrán que hacer ahí los coordinadores y el nuevo reacomodo de las fuerzas políticas dentro del Senado”.



Recordó que la elección de la Mesa Directiva es por mayoría simple y agregó que en todo esto tendrá que haber un acuerdo político incluso para determinar en manos de quién quedará el IBD.