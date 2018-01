Demanda PRD plan que dé seguridad para los comicios

CIUDAD DE MÉXICO.- Ángel Ávila, secretario general del PRD, exigió una estrategia integral para hacer frente a la violencia política.



“De diciembre a la fecha, 12 políticos de distintos partidos han sido asesinados y, de ellos, al menos cinco aspiraban a un puesto en las próximas elecciones”, dijo.



Añadió que “el objetivo no sólo es dar seguridad a militantes y candidatos, sino dar garantías y certeza de cara a las elecciones de este año”, y advirtió que “hay zonas del país donde el crimen organizado quiere imponer candidatos de todos los partidos políticos, por lo que es urgente aterrizar esa estrategia”.



Así, planteó un plan integral para terminar con este ambiente violento y que el ciudadano tenga certeza de que puede participar en las campañas, mítines, foros. “Y que también el día de la jornada electoral pueda ir a depositar su voto sin ningún problema”, añadió.



Ávila dijo que este ambiente no ayuda “para nada” a la participación ciudadana. Es preocupante, abundó, que ni el gobierno ni el Instituto Nacional Electoral hayan empezado a tomar medidas importantes para garantizar la seguridad no sólo de los partidos políticos, de sus militantes y candidatos, sino cómo garantizar la seguridad del ciudadano”, expuso.



“Para que tenga la confianza de poder ir a votar y de participar en los próximos procesos electorales. Si no se ataja este problema y tampoco hay respuesta contundente de las autoridades, se mandaría un mensaje de que la impunidad reina y que los problemas políticos se pueden resolver a balazos”, puntualizó.



SENSACIÓN DE CONFLICTOS

Frente a lo que estima como una cerrada elección presidencial, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados advierte que para 2018 hay barruntos de conflictos electorales y el eventual mal uso del Ejército para su contención.



Aunque la ley ordena la no intervención de las Fuerzas Armadas en manifestaciones de carácter electoral, el coordinador perredista en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, dijo a El Financiero que “el actual gobierno actúa sin ningún recato, y no vemos lejano que esta nueva Ley de Seguridad sea una estrategia para forzar o garantizar su permanencia en el poder”.