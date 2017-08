Demanda PAN que recortes al PEF 2018 no afecten inversión pública

CUIDAD DE MÉXICO.- El ahorro de los 80 mil millones de pesos que buscará el gobierno federal en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2018 no debe seguir recayendo en temas prioritarios como la educación, la salud y sobre todo en la inversión pública, que este año cayó un 30 por ciento en comparación con los niveles de 2016, porque ello seguirá impactando en el crecimiento económico del país que para el próximo año se estima entre un 2 y 3 por ciento, aseveró el secretario de la Comisión Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, Carlos de la Fuente.



A unos días de que la Cámara de Diputados reciba la propuesta del Ejecutivo para el 2018, el legislador panista manifestó que este año más del 85 por ciento de la disminución del gasto provino directamente del tema de inversión pública “por lo que este año estamos exigiendo que en el 2018 esto no se repita porque la aportación del gobierno federal en el crecimiento directo de la economía es negativo”.



Señaló también que el recorte que anunció el gobierno federal de los 80 mil millones de pesos podría ser mayor, porque esa cantidad es solo el mínimo estimado en base a dos temas concretos, el incremento en las pensiones y el incremento en los compromisos de deuda que ha contraído el gobierno federal en años anteriores.



"Nosotros consideramos que se debe hacer un esfuerzo mayor para empezar a disminuir los niveles globales de deuda porque ya este año estuvieron en niveles del 50.2 por ciento del PIB y con el esfuerzo que se está haciendo en 2017 esperemos que ya estemos un poquito por debajo del 50 por ciento y si hacemos eso, sin afectar directamente la inversión pública puede ser un buen indicador macroeconómico para que se vea que las finanzas centrales del gobierno ya no se están basando tanto en el endeudamiento".



Señalo que el PAN cuidará que en el Presupuesto del próximo año no se siga recortando el gasto en inversión sino que en verdad el gobierno se apriete el cinturón y no aumenten los salarios de los altos funcionarios y además se cuidará que los programas sociales no tengan un tratamiento electoral, ante el proceso electoral en puerta.