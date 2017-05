Delfina usa como guarura a policía pagado por Texcoco

ESTADO DE MÉXICO.- De acuerdo con información del catalogo de personal disponible del ayuntamiento de Texcoco, Tomás Orlando Almaráz Silva, ex agente de la PFP, y actualmente elemento adscrito a la Policía Municipal, identificado como guardaespaldas de la Candidata por Morena, Delfina Gómez.



Almaráz Silva, labora dentro del equipo de la campaña de Gómez Álvarez aun estando adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Movilidad de Texcoco, donde tiene un ingreso mensual por 4 mil 415 pesos y según datos del catálogo de personal también se presumen que cuente con un ingreso por parte de Morena.



Tomás Orlando Almaráz ha sido exhibido mediante fotografías en las cuales se aprecia escoltando a la candidata de Morena en diversos actos políticos y portando un uniforme distintivo de Morena, el cual no pertenece al de la Policía Municipal a la que está adscrito.



El articulo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales indica que un empleado de seguridad del cualquier municipio no puede ser empleado para fines personales o cualquier uso por parte de candidatos o partidos políticos, pues es una falta que implicaría a la Comisión de Delitos Electorales.