Delfina ganó la elección en el Edomex: AMLO 

ESTADO DE MÉXICO.- En una conferencia de prensa del partido Movimiento de Regeneración Nacional presidido por Andrés López Obrador, Delfina Gómez y Horacio Duarte expusieron las razones por las cuales la candidata morenista ganó en las elecciones del Edomex.



"Vamos a exigir que se limpie la elección por completo, que haya transparencia y democracia", declaró el líder nacional de Morena.



Y es que AMLO explica y pide la comprensión a sus adversarios ya que no se trata de un asunto personal, ni tampoco tiene algo que ver con la ambición por el poder, lo que se quiere lograr es el respeto a la voluntad de los ciudadanos.



"Nos pueden acusar somos tercos y que no nos gusta perder, que somos malos perdedores. Pueden decir lo que quieran, pero no vamos a aceptar un fraude electoral", dijo López Obrador.



De igual manera, la maestra Delfina Gómez solicita defender la decisión que tomaron los ciudadanos. Al cierra de su intervención anunció un recorrido que realizará en forma de agradecimiento a todos los ciudadanos en los que realizaron campaña.