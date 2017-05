Del Mazo escucha sus 'verdades'

En un ejercicio de campaña, Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, escuchó a grupos de potenciales votantes hablar sobre los candidatos y la campaña.



El ejercicio fue realizado en una cámara de Gesel, así que mientras los ciudadanos expresaban sus opiniones, el aspirante podía verlos y oírlos.



Del Mazo publicó el video en su cuenta de Facebook. Entre los comentarios expresados se dijo que era un 'chavorruco', que tenía una forma de hablar robotizada y que le "quisieron dar una imagen que no va con él".



Una de las participantes dijo que "es una persona que no ha generado tanta polémica como otras, que no está tan a la defensiva" y otra aplaudió sus mensajes a las amas de casa.



Mientras que otro opinó "yo siento que nos va a decepcionar" y uno mas, "a mí no me da una buena impresión, más que nada por su familia. Es primo de Peña Nieto".



Sobre la campaña en general, los participantes consideraron que han habido muchos ataques y que han escuchado propuestas poco viables.



Finalmente, el candidato por el PRI apareció ante cada grupo para dialogar con ellos. "Escuchaba lo que decían y creo que todos tienen parte de razón", dijo Del Mazo.



Agregó que la gente puede emitir un voto por castigo o hartazgo, "pero si uno no piensa bien que ese voto en contra puede generar más daño, entonces estamos cometiendo un error".



"Si hay que fijarse en las personas, hay que fijarse en quién tienes confianza, a quién le crees, quién crees que va a ser honesto, quién crees que va a hacer un buen trabajo", dijo Del Mazo.



También compartió anécdotas personales, como que quién es ahora su esposa no lo quería conocer cuando una amiga sugirió presentarlos pues "era político".



"Y la verdad es que yo creo que hay darle la oportunidad a las personas de conocerlas como personas", dijo el candidato.



"Ojalá más gente tuviera la oportunidad de conocernos como persona y conocerte como eres hacia adentro y no sólo en tu trabajo", añadió.



Señaló que tiene una relación con Enrique Peña Nieto pues han trabajado juntos, pero sobre el parentesco aclaró que es en octavo grado. "Es como González y González".



