'Dejaré dirigencia del PAN por decisión propia, no por pactos': Zepeda

“Dejar la dirigencia nacional del PAN fue decisión personal y no producto de un acuerdo”, aclaró Damián Zepeda, quien anunció que dejará la presidencia ese partido una vez que asuma su cargo como senador, a fines de agosto próximo, y serán las instancias partidistas quienes organicen la contienda.

El panista dejó en claro que será la militancia blanquiazul quien elegirá a quién quiere como líder nacional, pues “aunque surgiera una candidatura producto del diálogo y el consenso, eso no elimina el proceso interno. Esto no se decide en una mesa, no es una imposición”, señaló.

En entrevista con El Financiero, Zepeda Vidales afirmó que decidió no participar en el proceso de renovación de la nueva dirigencia y sí asumir su cargo como legislador, y eso fue lo que informó en reunión con gobernadores panistas, la semana pasada.

“A mí me parece que aun y cuando legalmente se puede, no es sano que se tengan dos cargos, entonces he informado mi decisión de asumir como senador y, cuando eso suceda, pediré licencia al cargo”, detalló.

Explicó que en ese caso será el actual secretario general (Marcelo Torres), quien quede como presidente en funciones y será el Consejo Nacional quien vote a los siete integrantes de la Comisión Electoral, que se encargará de organizar el proceso.

Indicó que, no obstante, cuando deje la dirigencia de Acción Nacional, el proceso ya habrá iniciado para que, de acuerdo con los tiempos, en octubre o noviembre se esté llevando a cabo la renovación de la dirigencia.

Señaló que, en ese contexto, y aun siendo dirigente, propondrá a los integrantes de la Comisión electoral con perfiles muy notables, perfiles que tengan la confianza de los panistas para que el proceso sea equitativo y transparente. “No se va a acordar una integración de cuotas”, resaltó. Añadió que como lo marcan los estatutos, la última palabra la tendrá el Consejo Nacional.

Zepeda Vidales reconoció que el diálogo con los distintos sectores y liderazgos ha calmado las aguas al interior del partido. “Hay un ánimo constructivo dentro del partido, lo cual celebro”, subrayó.

Sobre quienes han levantado la mano, dijo que “es sano y normal porque somos un partido vivo y democrático. Es natural que salgan las voces a decir ‘yo quiero dirigir’, y es sano que se hagan esfuerzos políticos para buscar consensos”.

En su cuenta personal de Twitter, el presidente nacional panista añadió: “Que quede claro: en @AccionNacional tenemos estatutos q marcan cómo se da la renovación de dirigencias. Seremos los militantes quienes decidiremos quién dirigirá al PAN en el futuro. Y será el Consejo Nacional quien conformará los órganos para ello, con equidad y transparencia”.