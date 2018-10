Defraudación fiscal será delito grave, advierte AMLO

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno la defraudación fiscal será un “delito grave”.

Durante un mitin en Saltillo, Coahuila,dijo que no se permitirá que las empresas, por los beneficios que existirán en los municipios fronterizos, se instalen en ellos sólo para emitir facturas.

“Los que lleguen y se instalen van a tener también esos beneficios y vamos a cuidar, nada más, porque los que no quieren este programa pues siempre se han beneficiado, no les cuadra que se apoye el norte, a la zona fronteriza y dicen ‘ya nos vamos a ir todos allá y allá vamos a facturar’. Es decir sugieren que van a ser fraude nada más facturando desde la frontera para pagar menos impuestos. Yo sólo les digo ‘ándele pues, anímense’ porque también va a ser delito grave la defraudación fiscal”.

Comentó que “hay mucha falsificación de facturas, mucha transa. Se va a terminar la corrupción arriba y abajo no va a haber ‘huachicoleo’. Ni arriba ni abajo no va a haber corrupción arriba, tampoco abajo y el gobierno va a dar el ejemplo”.

Agregó que “tenemos que procurar que no haya abajo y puede ser que arriba no haya pero sigue la mordida y ¿qué van a decir nuestros adversarios?: ‘No dicen, que no hay corrupción y aquí vinieron (puede decir el dueño de un restaurante, de una tienda) aquí vinieron y tuvimos que dar el moche, el soborno cada mes, si no me multan o me amenazan que me van a cerrar la empresa o el establecimiento comercial y tengo que estar dando mordida’ ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a que ya no va a haber inspectores en vía pública”.

Reiteró que “en los primeros seis meses no va a haber inspección. Vamos a confiar en el ciudadano, es la confianza lo que va a prevalecer y cada seis meses y luego cada año va a haber un sorteo de todos los distritos para ver quien sale y al que salga a ese sí se le va a hacer una inspección”.