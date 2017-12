AMLO defiende la Ley de Seguridad Interior

Andrés Manuel López Obrador, precandidato morenista a la Presidencia, aseguró que no hay que temer a la reciente aprobación de la Ley de Seguridad Interior, ya que en la Constitución no hubo ninguna modificación sobre el hecho de que el presidente sigue siendo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas “y jamás ordenaré una represión contra el pueblo”.



Aseguró en que, de llegar a la Presidencia, no delegará la responsabilidad del combate a la inseguridad y adelantó que todos los días, a las seis de la mañana, sostendrá reuniones con los secretarios de la Defensa, Marina así como con el procurador de la República.



“Voy a asumir el mando. En la Constitución con mucha claridad se establece, por eso no hay que estar temiendo a la reforma que se acaba de hacer, la llamada Ley de Seguridad Interior”, señaló.



“En la Constitución, y eso no se ha modificado, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, es, al mismo tiempo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y yo voy a ejercer esa función”, añadió.



Ya en otro tema, el tabasqueño dijo que, a diferencia de las elecciones anteriores, su candidatura cuenta con más de 40% de intención del voto en todos los estados del norte del país.



Al hacer referencia a una encuesta publicada en un diario de Sinaloa, el tabasqueño aseguró, sin embargo, que “no vamos a confiarnos de la banda de malhechores que no quieren dejar de robar y que quieren comprar la elección”.



De gira por la Ciudad de México, el precandidato presidencial participó en mítines en las delegaciones Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón e Iztapalapa, donde estuvo acompañado por Claudia Sheinbaum, precandidata al gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, precandidato al Senado y varios precandidatos más.



Presentó un decálogo de su plan de seguridad. Dijo que no habrá “huachicoleros de abajo ni de arriba”, y enlistó acciones como acabar con la corrupción, becas de estudio y trabajo para jóvenes, crear la Secretaría de Seguridad y la guardia nacional, conformar el mando único y aumentar los salarios a militares, marinos y policías.



Insistió en amnistiar a narcotraficantes y en su programa de becas para ninis.