Defenderemos a donde tope la reforma educativa: PRI

“El PRI no claudicará en la defensa de la reforma educativa, no la vamos a abandonar. La reforma es perfectible, no hay ley perfecta, la podremos mejorar, pero siempre y cuando se tenga un objetivo que compartimos: elevar la calidad de la enseñanza”, asegura el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, en entrevista con El Financiero.

“Pero primero hay que esperar a ver qué es lo que nos van a proponer, que se pongan de acuerdo internamente en Morena; antes de proponer eliminar totalmente una reforma, deben tener primero una alternativa, y hasta hoy no la hay. No hay con qué comparar lo que hoy tenemos con lo que se está proponiendo”, señala.

Remarca que “el PRI irá siempre en favor de la legalidad y Morena debe entender que ya no es oposición, sino que ya son gobierno y deben ver por el bien de todo el país, no de sus clientelas”.

También en entrevista, la diputada priista Cynthia López Castro, quien fue designada por el PRI como secretaria de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, advierte que “el PRI no abandonará la plaza y defenderá hasta donde tope la reforma educativa, porque estamos convencidos de que ha sido la reforma más importante del sexenio, la mejor aceptada por la mayoría de la gente”.

“Desde el PRI cuestionamos hoy a todos aquellos que quieren echar abajo hasta la última coma de la reforma educativa, a aquellos de Morena, ¿quiénes tienen hijos en escuelas públicas? Y a aquéllos que sí tienen hijos en escuelas públicas, ¿quisieran que sus maestros no fueran evaluados?

“Por eso el PRI deberá ser contundente en la defensa, defender la calidad de la educación, defender la reforma y denunciar que antes las plazas se vendían entre 200 mil y 300 mil pesos”, destaca.

“Es falso que la evaluación sea punitiva, los maestros tienen tres intentos para pasar el examen y si no son aprobados no se despiden, son reubicados en áreas administrativas. Se dan de baja los que no se presentaron a la evaluación.

“La reforma debe defenderse y ganarse con argumentos técnicos, no con absurdos políticos ni con un partido ciego y sordo”, reprocha la diputada.