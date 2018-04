Defenderé con mi vida los intereses de la nación: Meade en arranque de campaña

MÉRIDA.- José Antonio Meade, candidato del PRI-PVEM-Nueva Alianza, aseguró que defenderá con su vida los intereses de la nación.

Hoy, el exsecretario de Hacienda arrancó su campaña en la ciudad de Mérida, Yucatán.

Ahí, frente a militantes del Partido Revolucionario Institucional, PVEM y Nueva Alianza -todos vestidos de blanco- dijo: "mi voz y mi gobierno dará rumbo, seguridad y certidumbre. Conozco a México y al mundo y se como conectarlos para que a tu familia el vaya mejor. Defenderé con mi vida los intereses de la nación".

Meade Kuribreña explicó también siete puntos que serán sus compromisos de campaña: darle prioridad a la equidad de género y acabar con los feminicidios; educación de excelencia; impulso a las artes; abasto de medicinas y servicios de calidad; que ningún bebé nazca en pobreza extrema; combate a la inseguridad; además el cara que del programa 'Avanzar Contigo' que permitirá atender las necesidades de cada persona para ayudar al progreso del país

El candidato del PRI dijo que hará un gobierno de gente decente y erradicará la corrupción y será el primer presidente que no tenga fuero.

"Para que todo eso funcione, me comprometo a sacar a la corrupción de la política, a sacar a la corrupción y a los corruptos de nuestras vidas

Los mexicanos estamos hartos de la corrupción. Seré implacable para combatirla, lo haré con leyes e instituciones que permitan recuperar inmediatamente lo robado y regresarlo a la sociedad. Ser honesto, a prueba de todo, es el primer paso para lograrlo. Yo lo soy. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos, nunca. Pero el ejemplo no basta, hay que agregarle leyes e instituciones. Quien no crea en las leyes ni en las instituciones no podrá acabar nunca con la corrupción", dijo frente a militantes de los partidos de su coalición.

Acompañando al candidato del PRI estaban los secretarios Ildefonso Guajardo, Rafael Pacchiano, José Antonio González Anaya, además de legisladores como el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón y Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ahora es candidato al Senado de la República.

También estuvieron presentes el gobernador del estado, Rolando Zapata, además de Beatriz Paredes, Enrique Ochoa, Aurelio Nuño y Vanessa Rubio, quien bailó en primera fila al ritmo de "Pepe es mi candidato" una de las uvas canciones que se escucharán en los mitines del aspirante.

José Antonio Meade se acercó a la prensa, mientras se toma selfies, con los asistentes, y dijo que estaba contento con su discurso y que él mismo lo había escrito.

"Yo mismo lo escribí, son mis palabras, son mis propuestas y salió a todo dar".