De nada sirve cambiar el nombre al PRI si sigue con los mismos vicios: René Juárez

René Juárez Cisneros, expresidente del PRI y ahora coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que cambiar el nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no será suficiente si no deja sus vicios.

"La transformación del PRI debe ser cuando menos del tamaño de la derrota y la derrota fue total, entonces la transformación debe ser de fondo. Si nada más le vas a cambiar la envoltura y va a seguir por dentro con los mismos defectos, daños, males, vicios, de qué sirve cambiarle el nombre", indicó en entrevista en La Silla Roja.

Agregó que entre los vicios del partido están los cacicazgos, la imposición de candidatos, y que se le olvidó escuchar a su militancia.

"No es algo que se dé hoy, precisamente ese error (no escuchar a la militancia) lo venimos cometiendo desde hace mucho tiempo; menospreciar a la militancia, excluirla, -y lo dije en su momento-, no hemos valorado a la militancia", indicó.

Abundó que los que apoyan al grupo político sólo quieren respeto y que se les tome en cuenta para la elección de los dirigentes del partido.

"Si la militancia no quiere mucho, (sólo pide) 'respétame, tómame en cuenta, decide a tus candidatos por vías democráticas, no me impongas al que yo no quiero, deja que sea el candidato que que me dirija el que yo decida; tráete una urna, ponla aquí en el kiosko, vamos a votar; has gestión por mí, toma mis banderas, mis causas; voltéame a ver, salúdame. Nos despegamos de esto hace mucho tiempo; (hay) esa arrogancia de que yo soy más porque tengo un mejor puesto", detalló.

En julio pasado, la nueva dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, señaló que una de las opciones que están sobre la mesa para la refundación del tricolor, es cambiarle el nombre.