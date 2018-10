'De muchos cadáveres que retraté, poco se publicó': Enrique Matinides

El 68 50 años después

Enrique Metinides, reportero gráfico del diario 'La Prensa' durante 34 años, recuerda: “Durante el conflicto de 1968 me tocó retratar muchos cadáveres, muchos heridos, aunque me publicaron muy poco”.

“Eran las dos de la tarde del 2 de octubre. El jefe de fotografía iba a llevar cuatro compañeros porque habría un mitin en Tlatelolco y yo me quedé de guardia en fotografía.

“En la redacción llegó el aviso de que había una balacera en Tlatelolco. Luego regresó el primer fotógrafo y me ordenaron ir al lugar con el reportero Juan Nieto. Nos fuimos por Reforma hasta Nonoalco y ahí nos topamos con cientos de personas y no pudimos avanzar. Me bajé del coche y corrí a Tlatelolco, pero estaba tan fuerte la balacera que me resguardé en un restaurante.

“Cuando se calmó un poco, salí y había soldados y me fui con ellos. Había decenas de heridos y muertos. La Cruz Roja formó 14 ambulancias y metieron cadáveres –110, recuerda– para llevarlos a la Tercera Delegación de Policía.

“Una imagen se me quedó grabada. Una muchacha preciosa, hija de alemanes, que había dicho en su casa que iría al cine, se fue a Tlatelolco y acabó con 19 balazos”, relata.

-¿Se quedó usted con algunas de las fotografías que tomó?

-Sí, me quedé con 100, pero un día se las presté a una persona para que las utilizara en su revista y jamás me las devolvió.