Cumple una semana desaparecido regidor de Teotihuacán, familia pide ayuda a gobierno

TEOTIHUACÁN.- Este martes cumplió una semana desaparecido el décimo regidor del municipio de Teotihuacán, Francisco Elizalde Mendoza.



Familiares señalaron que desde el pasado 19 de diciembre desconocen el paradero del militante del Partido Encuentro Social (PES), quién fue visito por última vez en el Barrio de Puxtla de esta localidad turística mexiquense, cuando vestía pantalón de mezclilla color biege y blazer negro.



Tras la denuncia de su desaparición, el Programa para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, no Localizadas, Ausentes o Extraviadas, emitió una ficha con folio OD/TOL/A/2/003/2017.



Debido a que no hay ningún tipo de información sobre el paradero de su hermano, Rosaura Elizalde solicitó la intervención del Gobierno del Estado de México para que realice la búsqueda.



En ese sentido, explicó que el día de su desaparición Francisco Elizalde conducía una camioneta de su propiedad modelo Toyota 2009, placas 974-UGL de la Ciudad de México, que tampoco ha sido sido localizada.



Tras señalar que ya realizaron la búsqueda del décimo regidor en hospitales del estado de Hidalgo, familiares y amigos del político piden la ayuda de los habitantes de Teotihuacán para que brinden alguna información sobre su paradero.



Hasta el momento el Ayuntamiento local no ha emitido ningún posicionamiento al respecto, a pesar que Francisco Elizalde no se presentó a la pasada sesión de cabildo realizada el miércoles 20 de diciembre, un día después de sus desaparición.