Culpar al PREP no ayuda al proceso electoral: CIDE

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Aparicio dijo que a pesar de que los representantes de los partidos políticos conocen a la perfección el funcionamiento del PREP, es el primer señalamiento de error que mencionan cuando pierden una elección.



“Desde que en el 2006 se le quiso culpar al PREP y al cómputo por los errores de las actas, fue una acusación infundada y desde entonces a la fecha ha sido recurrente”, señaló Aparicio.



Los actores políticos y candidatos saben de qué trata el PREP, señaló Javier Aparicio e indicó que el trabajo de los candidatos y partidos políticos es vigilar que no existan irregularidades previas a la elección.



“Esas acusaciones son sistemáticas, producen desconfianza y no ayudan al proceso electoral”, dijo el investigador, “perdiste una elección, trata de ver si hubo irregularidades antes del proceso de elección”.



Los resultados de las elecciones en Coahuila, en los que aún no existe un ganador definido, se deben a que la organización de la elección fue un desastre, consideró Javier Aparicio.



“El acta de casilla de Coahuila es un caos, el PRI va en coalición con siete partidos y el PAN con cuatro partidos; cuando tienes eso, es posible que haya muchos errores en esas actas”, agregó Aparicio.







​También fue entrevistado Pedro Zamudio, consejero presidente del IEEM, quien dijo que el sistema de cómputo de la elección en el Estado de México se llevó a cabo de forma impecable.



“Vas a ser una fiscalización a fondo, nunca había sucedido una elección tan fiscalizada”, dijo Zamudio.