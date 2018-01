Culpa Anaya a José Antonio Meade del 'gasolinazo' 

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición “Al Frente por México” responsabilizó al candidato del PRI, José Antonio Meade, y a su partido, del gasolinazo y el alza de precios por lo que le pidió “dar la cara” y “afrontar con valor y honestidad su responsabilidad”. No es una buena práctica tirar la piedra y esconder la mano, dijo al aseverar que estamos viviendo la inflación más alta de los últimos 20 años.



“Él es el responsable del gasolinazo, hay que recordar que el gasolinazo del año pasado ocurrió cuando él era Secretario de Hacienda y lo vimos en todos los noticieros de televisión y de radio defendiendo el gasolinazo, Me parece que no es una buena práctica tirar la piedra y esconder la mano”, dijo



“Tiene que dar la cara por lo que se hace, él es el responsable del gasolinazo y me parece que lo debe de afrontar con valor y honestidad”, agregó en entrevista previa al acto de precampaña que realizó ante simpatizantes del PAN, PRD y MC en Torreón, Coahuila.





Cuestionado sobre la cuesta de enero y el alza de precios, Anaya Cortés señaló: “estamos viviendo la inflación más alta prácticamente de los últimos 20 años, este aumento generalizado en los precios, muy reflejado ahora en los precios de la tortilla, la gasolina, el gas, lastima de manera muy importante la economía de las familias, el bolsillo de la gente. Es parte del desastre de este gobierno priista”.



Ante ello, apuntó, “nosotros por supuesto le expresamos toda nuestra solidaridad a la gente que está viviendo esta difícil cuesta de enero y por supuesto le reiteramos la necesidad de un cambio para México, donde la economía crezca pero crezca para todos y donde pongamos un alto a este aumento generalizado de los precios, que está lastimando terriblemente a la economía de las familias.



En ese sentido hizo un llamado a los jóvenes del país para que sean el factor de cambio en este proceso. “Los jóvenes van a definir en gran medida el resultado de esta elección, nosotros hacemos un llamado a que los jóvenes sean el factor del cambio en este proceso electoral, estoy convencido de que lo podemos lograr y con los jóvenes vamos lograr el cambio de este país.



El ex presidente nacional del PAN se refirió también a la necesidad de un plan de austeridad en el país y afirmó que lo que ha propuesto es hacer el gobierno más austero en la historia del país.



Recordó que desde que llegó a la dirigencia del PAN siempre ha viajado en vuelos comerciales y no en aviones privados. “Yo estoy convencido que hoy México necesita austeridad, ya estuvo bueno que se esté gastando el dinero en cosas absolutamente innecesarias”, dijo



En ese sentido, aseguró que realizará una campaña diferente, austera, cercana a la gente, de mucho contacto con los jóvenes, utilizando las tecnologías y visitando distintas entidades. Mañana voy a estar en Aguascalientes y el domingo en Veracruz, adelantó.